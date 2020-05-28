Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Mayıs Perşembe Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2020

Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ülkemizde coronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Bilindiği üzere yeni tip KOVİD 19 salgınıyla mücadele kapsamında banka çalışma saatleri değiştirilmişti. 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü sabah saatleri itibarıyla 'bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak bazı bankalar normal mesaiye dönerken, bazıları eski düzene devam edeceğini açıkladı. Uygulamayla birlikte Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank gibi bankalarda çek, senet, hesap açma kapama işlemleri olan vatandaşlar banka çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? İşte 2020 Banka çalışma saatleri

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye Bankalar Birliği banka çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı duyurmuştu. Bu kapsamda özellikle de 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel banka çalışma saatleri