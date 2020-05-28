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Bugün , kaçta kapanıyor? 28 Mayıs Perşembe Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? çalışma saatleri 2020

Türkiye’nin 81 ilinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve bayramın sona ermesiyle birlikte bugün , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Bankalar Birliği tarafından çalışma saatleri değiştirilmişti. Bazı bankalar eski mesai sistemlerine dönerken bazıları yeni çalışma düzeninde devam ediyor. 27 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinden itibaren çek, senet, hesap açma kapama, kredi çekme gibi finansal ihtiyaçları olan vatandaşların mesai saatleri içerisinde işlerini halletmesi gerekiyor. Sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Peki bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık? 2020 banka açılış ve kapanış saatleri

Giriş Tarihi: 28.5.2020 07:43 Son Güncelleme: 28.5.2020 07:43 ABONE OL
Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Mayıs Perşembe Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2020

Bugün , kaçta kapanıyor? Ülkemizde coronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Bilindiği üzere yeni tip KOVİD 19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatleri değiştirilmişti. 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü sabah saatleri itibarıyla 'bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak bazı bankalar normal mesaiye dönerken, bazıları eski düzene devam edeceğini açıkladı. Uygulamayla birlikte Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank gibi bankalarda çek, senet, hesap açma kapama işlemleri olan vatandaşlar banka çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki , kaçta kapanıyor? Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? İşte 2020 Banka çalışma saatleri

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye Bankalar Birliği banka çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı duyurmuştu. Bu kapsamda özellikle de 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel banka çalışma saatleri

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Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Mayıs Perşembe Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2020
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