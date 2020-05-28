İçişleri Bakanlığı’ndan yağmur talimatı! Yağmur yağarsa camiler açılacak

29 Mayıs Cuma günü kılınması planlanan Cuma namazına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede cami içlerinde namaz kılınmayacağı; Cuma namazının cami bahçeleri, avluları veya belirlenecek uygun alanlarda kılınması gerektiği belirtilmişti.

Ancak 29 Mayıs Cuma gününe ilişkin başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülke genelinde yağış beklenmesi nedeniyle yoğun yağış alacak illerde Cuma namazının cami içlerinde belirlenen sosyal mesafe kurallarına uymak şartı İle kılınabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu yönde valilliklere sözlü talimat verildiği kaydedildi. Yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge göndermişti. Bu genelgeye göre 29 Mayıs'ta cami avlusunca cuma namazı kılınacak. İstanbul'da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılınabilecek.