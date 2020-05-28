İstanbul'un Fethi 567. yılında kutlanıyor! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi nedir?

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıl dönümü olan bu günde binlerce vatandaş tarihte yaşanan bu önemli olayın detaylarını araştırıyor. Fatih Sultan Mehmed'in komutanlığındaki Osmanlı ordusunun; o dönem Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan dönemdeki adıyla Constantinopolis'i fethettiği ve böylece Bizans İmparatorluğu'nun ise yok etmesinin 567. Yılı her yıl olduğu gibi ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Yalnızca Türk tarihinin değil aynı zamanda Dünya tarihinin akışını değiştiren bu olay Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." Sözleriyle kutlanıyor. Peki, İstanbul'un fethi nasıl ve ne zaman olmuştur? İstanbul'un fethinin anlam ve önemi nedir? İşte detaylar…

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN 567. YILI İDRAK EDİLİYOR!

Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." Sözleri ile müjdelediği fetih bundan tam 567 yıl önce Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleşmiştir. Henüz 21 yaşında olan Fatih, üstün askeri dehasıyla 1000 yıllık İmparatorluk olan Bizans devletini tarihten silmeyi başarmış Peygamber Efendimizin sözleriyle "o güzel komutan"dır.

İşte İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi…