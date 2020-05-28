MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 27 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA…

Her hafta Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilerek kazandıran numaraları doğru tahmin edenlere büyük ikramiye kazandıran Şans Topu oyununun 989. Hafta çekilişi 27 Mayıs 2020 Çarşamba (bugün) yapıldı. Bu bağlamda bugünkü çekiliş için büyük ikramiye kazanmak amacıyla kupon dolduran vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Şans Topu sonuçları ile ilgili olarak 27 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Şans topu sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama sayfasına içeriğimizden ulaşabilirsiniz. İşte MPİ ile 27 Mayıs Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! (27 MAYIS ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi tarafından 989.su gerçekleştirilen 27 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte kazandıran numaralar;