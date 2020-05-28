SON DAKİKA HABER: Trabzon’a göktaşı düştü iddiası! Dehşet veren görüntüler dün akşam geldi

Trabzon'dan gelen son dakika haberi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında kendine yer buldu. Trabzon'da pek çok vatandaş dün akşam saatlerinde, Emniyet birimlerine göktaşı düştüğü iddiası ile ilgili ihbarda bulundu. Bu ihbarların ardından haber sosyal medyada hızla yayıldı ve Trabzon'da göktaşı düştü Tweeti atan bir çok sosyal medya kullanıcısı olayın aslının araştırılmasını istedi. Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. İşte 27 Mayıs 2020 tarihinde Trabzon'da yaşanan olaya ilişkin detaylar

GÖKTAŞI İDDİASI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI!

Birçok ilden görünen göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte, o anlar...