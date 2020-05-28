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HABER: ’a göktaşı düştü iddiası! Dehşet veren görüntüler dün akşam geldi

Sosyal medya ’dan gelen haberini konuşuyor! Ortaya atılan iddiaya göre, Trabzon’da pek çok vatandaş, gökyüzünde bir ışık gördüğünü ve bunun bir göktaşı olabileceği şüphesiyle Emniyete haber verdi. Bingöl gibi pek çok ilden de görüntülenen bu ışık, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alırken, emniyet müdürlüğünden konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Trabzon’a göktaşı düştü mü? İşte 'Trabzon’da göktaşı düştü' iddiasının detayları...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 10:01 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Trabzon’a göktaşı düştü iddiası! Dehşet veren görüntüler dün akşam geldi

'dan gelen haberi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında kendine yer buldu. Trabzon'da pek çok vatandaş dün akşam saatlerinde, Emniyet birimlerine göktaşı düştüğü iddiası ile ilgili ihbarda bulundu. Bu ihbarların ardından haber sosyal medyada hızla yayıldı ve Trabzon'da göktaşı düştü Tweeti atan bir çok sosyal medya kullanıcısı olayın aslının araştırılmasını istedi. Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. İşte 27 Mayıs 2020 tarihinde Trabzon'da yaşanan olaya ilişkin detaylar

GÖKTAŞI İDDİASI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI!

Birçok ilden görünen göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte, o anlar...

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SON DAKİKA HABER: Trabzon’a göktaşı düştü iddiası! Dehşet veren görüntüler dün akşam geldi
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