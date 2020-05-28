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HABERİ: düştü iddiası üzerine ünlü profesörden flaş açıklama! Görüntülerden nereye düştüğü belirlenebilir

Dün akşam 20.30 civarında cep telefonu kameraları ile çekilmiş görüntüler sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde görülen ışık düşmesi olarak yorumlanırken, bazı kişiler, kırsal alanlarda gök taşı aramaya başladı. Konuyla ilgili pek çok bilim insanından da açıklamaları geldi. Son olarak, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Volkan Bakış, tipik meteor olayı olduğunu belirtirken, görüntülerin dikkatle incelenmesi sonucu meteorun nereye düştüğünün belirlenebileceğini kaydetti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 16:57 Son Güncelleme: 28.5.2020 16:57 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Meteor düştü iddiası üzerine ünlü profesörden flaş açıklama! Görüntülerden nereye düştüğü belirlenebilir

Sosyal medyada dün akşam saatlerinde paylaşılan videolarda Trabzon'a göktaşı düştüğü iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmeler üzerinde bugün gelen görüntülerde ise bazı kişiler, kırsal alanlarda gök taşı aramaya başladığı görüldü. Son olarak, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Volkan Bakış, tipik olayı olduğunu belirtirken, görüntülerin dikkatle incelenmesi sonucu meteorun nereye düştüğünün belirlenebileceğini kaydetti. İşte haberinin ayrıntıları…

DÜNYAYI TEHDİT EDEBİLECEK BOYUTLARA ULAŞMAKTADIR

Meteor olaylarının dünyanın oluştuğu zamandan bu yana sürekli var olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Volkan Bakış, güneş sisteminin oluşumunda daha fazla başıboş dolaşan asteroidlerin olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Bakış, "Bugün bunlar asteroid kuşağı dediğimiz bölgede toplanmış olarak duruyorlar. Kimi zaman yörüngelerindeki tedirginliklerden dolayı yörüngelerinden çıkıp dünyaya tehdit olabilecek boyutlara ulaşmaktadır" dedi.

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SON DAKİKA HABERİ: Meteor düştü iddiası üzerine ünlü profesörden flaş açıklama! Görüntülerden nereye düştüğü belirlenebilir
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