Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Bu fotoğraf her şeye bedel’

‘Bu fotoğraf her şeye bedel’

Giriş Tarihi: 29.5.2020 ABONE OL
‘Bu fotoğraf her şeye bedel’
Tokat'ta yere düşerek ayağını kıran ve emniyetten yardım isteyen yaşlı kadına polis memurları yardım etti. Bir polis memuru ise yaşlı kadını sırtında evine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anların fotoğrafını kendi hesabından "Bu fotoğraf her şeye bedel" notuyla paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından ise fotoğrafla ilgili, "Düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız" paylaşımı yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bu fotoğraf her şeye bedel’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA