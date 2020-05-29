Tokat'ta yere düşerek ayağını kıran ve emniyetten yardım isteyen yaşlı kadına polis memurları yardım etti. Bir polis memuru ise yaşlı kadını sırtında evine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anların fotoğrafını kendi hesabından "Bu fotoğraf her şeye bedel" notuyla paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından ise fotoğrafla ilgili, "Düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız" paylaşımı yapıldı.