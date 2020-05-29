Cinayet zanlısı kulüp başkanı çıktı

Elazığ'da bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı amatör bir futbol takımının başkanı ile oğlunun gerçekleştirdiği öğrenildi. Dün gece Rüstempaşa Mahallesi'nde otomobilde oturan Bilal Çalğın, M.G. ve H.A.'ya husumetlileri tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken Bilal Çalğın hayatını kaybetti. M.G. ve H.A. da yaralandı. Araştırma başlatan polis, şüphelilerin 2. Amatör Küme'de mücadele eden Rüstempaşaspor'un Kulüp Başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.