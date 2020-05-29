Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 29 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek Cuma günü bereketiyle geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan camiler bu Cuma ibadete açılacağını duyan on binlerce vatandaş '' Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Tüm camilerde hazırlıklar tamamlandı. Bu özel ve anlamlı günde eller semaya yükselecek ve camiler dolup taşacak. Müslümanların aynı safta yer alarak bol bol dualar edeceği bu mübarek günde kılınan namazların sevabı çoktur. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan namaz vakitleri çizelgesine göre "Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için belli oldu. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? İşte 29 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Mayıs Cuma namaz saatlerini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler kapsamında 29 Mayıs Cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin bir sonraki sayfasından il il ezan saatlerine ulaşabilirsiniz...