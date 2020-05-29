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namazı saat kaçta? Diyanet 29 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il saati

Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hayatta normalleşmenin ikinci adımının atılmasıyla birlikte namazı saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il saati yayınlandı. Uzun süredir evde ibadetlerini gerçekleştiren Müslüman alemi camiye gidip namaz kılmak için gün sayarken konuya yönelik güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Cuma namazının kılınacağı saat konusunda bilgi edinmek isteyen binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 29 Mayıs Cuma saati bilgilerini araştırıyor. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 29 Mayıs İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı vakitleri

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:09 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 29 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günü bereketiyle geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan camiler bu Cuma ibadete açılacağını duyan on binlerce vatandaş '' saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Tüm camilerde hazırlıklar tamamlandı. Bu özel ve anlamlı günde eller semaya yükselecek ve camiler dolup taşacak. Müslümanların aynı safta yer alarak bol bol dualar edeceği bu mübarek günde kılınan namazların sevabı çoktur. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan namaz vakitleri çizelgesine göre " kılınacak?" sorusunun cevabı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için belli oldu. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? İşte 29 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Mayıs Cuma namaz saatlerini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler kapsamında 29 Mayıs Cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin bir sonraki sayfasından il il ezan saatlerine ulaşabilirsiniz...

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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 29 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati
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