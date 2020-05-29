Eczane çalışma saatlerinde yeni düzenleme - 2020 Yeni eczane çalışma saatleri neler? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yeni tip Covid-19 süreci ile birlikte eczane çalışma saatlerinde de değişiklikler yapılmış ve bir süre bu şekilde devam edilmişti. Ancak 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran'da getirilen yasakların çoğu kalkacak. Hal böyle olunca eczane çalışma saatlerinde de yeni düzenlemeler yapıldı. İstanbul Eczacı Odası konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre; İstanbul eczane çalışma saatleri neler? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİNDE YENİ DÜZENLEME - ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İşte İstanbul Eczacı Odası tarafından yeni eczane saatlerine ilişkin açıklama...