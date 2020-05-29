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Eczane çalışma saatlerinde yeni düzenleme - 2020 Yeni neler? , kaçta kapanıyor?

Corona virüsü salgını nedeniyle eczane çalışma saatlerinde geçtiğimiz haftalarda değişiklikler meydana gelmişti. Ülkemizde normalleşme sürecinin ikinci aşamasına girilmesi ile birlikte eczane çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyorlar. 1 Haziran tarihinden itibaren pek çok kısıtlamanın kalkacak olması ile birlikte yeni neler? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte İstanbul Eczacı Odası'dan yapılan açıklama ve detayları!

Giriş Tarihi: 29.5.2020 11:35 Son Güncelleme: 29.5.2020 11:36 ABONE OL
Eczane çalışma saatlerinde yeni düzenleme - 2020 Yeni eczane çalışma saatleri neler? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yeni tip Covid-19 süreci ile birlikte eczane çalışma saatlerinde de değişiklikler yapılmış ve bir süre bu şekilde devam edilmişti. Ancak 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran'da getirilen yasakların çoğu kalkacak. Hal böyle olunca eczane çalışma saatlerinde de yeni düzenlemeler yapıldı. konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre; İstanbul neler? , kaçta kapanıyor?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİNDE YENİ DÜZENLEME - ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İşte İstanbul Eczacı Odası tarafından yeni eczane saatlerine ilişkin açıklama...

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Eczane çalışma saatlerinde yeni düzenleme - 2020 Yeni eczane çalışma saatleri neler? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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