Hırsızlık çıkmaz sokakta son buldu

Kağıthane'de el feneriyle içlerine baktıkları lüks araçları soyan iki hırsız, araçla girdikleri çıkmaz sokakta polisler tarafından kıstırıldı ve suçüstü yakalandı. Polis ekipleri önceki gece devriye görevleri esnasında el fenerleriyle lüks araçların içlerine bakan iki şüpheliyi Hamidiye Mahallesi'nde takibe aldı. Polislerin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler aracı polislerin üzerine doğru sürdü. Polis önce havaya ikaz ateşi açtı; ardından da aracın lastiklerine doğru ateş etti. Kaçmaya çalışan şüpheliler girdikleri çıkmaz sokakta dört araca çarptı. Sokakta sıkışan şüpheliler araçlarından inerek yaya kaçmaya başladı. Polis ekipleri kısa süren kovalamacanın ardından G.A. ve G.A. isimli iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden birinin üzerinden sekiz uyuşturucu hap çıktı. Arabada yapılan aramalarda ise lüks bir araca ait hayalet göstergeler, bir matkap ve bir tornavida ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.