Son Dakika Haber | Bugün marketler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında yarın marketler açık mı?

Market çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bugüne özel yeniden düzenlendi ve bu nedenle de milyonlarca vatandaş, marketler bugün saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Bilindiği üzere corona virüs ile mücadele kapsamında birinci dönem sona ermiş, bu dönemde virüsün yükselişinin önü durdurulmuştu. Ancak tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise işlerini şansa bırakmamak adına, bugün A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

A101, ŞOK, Migros, Carrefour, File ve BİM gibi birçok marketin hafta sonu açık olup olmayacağı son günlerde konuşulmakta olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinin devam edip etmeyeceği olurken bu durumla ilgili açıklama dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yapıldı.

Buna göre; marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel açılış ve kapanış mesai saatleri!