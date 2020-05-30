65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri açıklanmıştı. Uzun süredir kısıtlı şekilde sokağa çıkan yaşlılar heyecanla sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini araştırıyor. Sokağa çıkma yasağına ilişkin güncel gelişmeler yakından takip edilirken İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ise kısıtlamaya tabi tutulan yaş aralığındaki vatandaşların izinli olarak dışarı çıkabilecekleri gün ve saatler bildirildi. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da 65 yaş üstü sokağa yasağı bitiyor mu? 65 yaş üstü sokağa yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair güncel bilgilere yer verdi. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?