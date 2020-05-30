Arı Kraliçesi’nin kovanları yine paramparça

92'ncıOskar ödüllerinde "En iyi Uluslararası Film" ve "En iyi Belgesel" dallarında aday gösterilen Kuzey Makedonya yapımı Honeyland (Bal Ülkesi) filminin kahramanı Hatice Muratova'nın (56) çilesi bitmedi. Filmin konusunu oluşturan ve yörük Hatice'nin balları ve kovanlarını korumaya çalıştığı aile, yine saldırdı. Yaklaşık 20'ye yakın arılı ve arısız kaya kovanının parçalandığını belirten Muratova, Türkiye'den arı ve kovan yardımı istedi.SABAH'ın Kuzey Makedonya'nın Ştip şehrindeki Durfalija köyünde ulaştığı Hatice Muratova, komşusunun kötülüklerinin günden güne arttığını söyledi. Arılarla konuşup dost olmasıyla dünyada fenomen haline gelen Muratova, "Bu sene yine kayalarda ve kütüklerde yaptığım arı kovanlarımı parçaladılar. Kovanlarımın bazılarında arı vardı bazılarında yoktu ama artık nasıl balım olacak vakit geçti. Bu aile 'durdurulsun' istiyorum, onlar yoluna ben yoluma. Dayanacak gücüm kalmadı" ifadelerini kullandı.1956'da dedesinin Kuzey Makedonya'dan İzmir'e göçtüğünü ve anavatan Türkiye ile çok güçlü bağı olduğunu söyleyen Hatice Muratova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bal yemeye davet etti. Muratova, "Bütün anavatanıma, Türkiye'ye selamlarımı iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, buyursun bal yemeye gelsin. Ağustos gibi ballarımı çıkaracağım. Erdoğan buralara çok yardım ediyor, sahip çıkıyor. Bir zamanlar bizim buralarda olduğumuzu kimse bilmezdi. Filmdeki başarımı, Türkiye'ye armağan ediyorum" diye konuştu.