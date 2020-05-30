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Kamuda idari izin ne zaman bitecek, ne zaman işe başlayacak? 60 yaş üstü ve hamilelere idari izin kalktı mı?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " idari izin ne zaman bitiyor?" sorusuna da yanıt vermiş oldu. 'nin bu günkü sayısında yayımlanan genelgede ise 60 yaş üstü idari izinli vatandaşlarla ilgili de ayrıca bir bölüm bulunuyordu. Hal böyle olunca vatandaşlar konunun detaylarını internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Peki; Kamuda idari izin ne zaman bitecek? 60 yaş üstü ve hamilelere idari izin kalktı mı? İşte detaylar ve yayınlanan genelge detayları…

Giriş Tarihi: 30.5.2020 10:06 Son Güncelleme: 30.5.2020 10:06 ABONE OL
Kamuda idari izin ne zaman bitecek, kamu personeli ne zaman işe başlayacak? 60 yaş üstü ve hamilelere idari izin kalktı mı?

idari izin ne zaman bitiyor? Sorusu uzun süredir birçok vatandaşın gündeminde yer alırken geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin kararlar da açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bir süredir izne ayrılmak durumunda kalan kamu çalışanlarının ne zaman göreve döneceğini açıklarken öte yandan bugün yayınlanan 'de konuya dair genelge de yer aldı. 60 yaş üstü idari izin genelgesinde; Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak. Peki; Kamuda idari izinliler ne zaman göreve başlayacak? 60 yaş üstü ve hamilelerin idari izni kalktı mı? İşte detaylar…

KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTİYOR? HAMİLE VE 60 YAŞ ÜSTÜNÜ KAPSIYOR MU?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı ardından "İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak?" Sorusu da yanıt buldu. Koronavirüs salgını mücadele sürecinde ülkemizde birçok çalışan evlerinden görevini yürütmeye başlamış bazıları ise idari izne ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı. Bu durumla ilgili olarak ise merak edilen konular arasında uzaktan ve esnek çalışma sisteminin ne zaman sona ereceği sorusu oldu.

İşte detaylar…

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