1 Haziran kalkan yasaklar nelerdir, hangi yasaklar kalkıyor? 2020 normalleşme takvimine göre 1 Haziran’da nereler açılıyor? İşte açılacak olan yerler

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'da kalkan yasakları açıkladı. Koronavirüs sebebiyle uzun süredir kapalı kalan sürecinde restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeler gibi yerlerin açılış tarihleri tek tek açıklandı. Ülkemizde sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte 1 Haziran'da nereler açılıyor? Sorusuda yanıt bulmuş oldu. Buna göre; 1 Haziran kalkan yasaklar nelerdir, hangi yasaklar kalkıyor? 1 Haziran yeni kararlara göre açılacak yerler nereler? Normalleşme takvimi kararlarına göre 1 Haziran'da nereler açılıyor?

1 HAZİRAN KALKAN YASAKLAR NELERDİR?

Koronavirüs vakalarının azalması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yasaklar tek tek kalkmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların ardından 1 Haziran'da açılacak yerler belli oldu. Buna göre; 1 Haziran kalkan yasaklar nelerdir?