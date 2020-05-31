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1 kalkan yasaklar nelerdir, hangi yasaklar kalkıyor? 2020 normalleşme takvimine göre 1 Haziran’da nereler açılıyor? İşte açılacak olan yerler

Ülkemizde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sonuçlar olumlu sinyaller verince normalleşme adımlarıyla birlikte 1 kalkan yasaklar nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Haziran’da kalkan yasakları açıkladı. Normalleşme takvimine göre 11 Mayıs’ta 1. Aşama gerçekleşti ve AVM, kuaför, berberler açıldı. 27 Mayıs’tan itibaren başlayan ikinci normalleşme sürecinde restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri gibi yerlerin açılış tarihi belli oldu. Uzun süredir açılması beklenen kurumlar tek tek açıklanırken belli yaş gruplarına ilişkin sokağa çıkma yasağı da devam ediyor. Peki ? 1 Haziran yeni kararlara göre açılacak yerler nereler? kararlarına göre 1 Haziran’da nereler açılıyor?

Giriş Tarihi: 31.5.2020 08:23 Son Güncelleme: 31.5.2020 08:23 ABONE OL
1 Haziran kalkan yasaklar nelerdir, hangi yasaklar kalkıyor? 2020 normalleşme takvimine göre 1 Haziran’da nereler açılıyor? İşte açılacak olan yerler

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreciyle birlikte 1 'da kalkan yasakları açıkladı. Koronavirüs sebebiyle uzun süredir kapalı kalan sürecinde restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeler gibi yerlerin açılış tarihleri tek tek açıklandı. Ülkemizde sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte ? Sorusuda yanıt bulmuş oldu. Buna göre; , hangi yasaklar kalkıyor? 1 Haziran yeni kararlara göre açılacak yerler nereler? kararlarına göre 1 Haziran'da nereler açılıyor?

1 HAZİRAN KALKAN YASAKLAR NELERDİR?

Koronavirüs vakalarının azalması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yasaklar tek tek kalkmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların ardından 1 Haziran'da açılacak yerler belli oldu. Buna göre; nelerdir?

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1 Haziran kalkan yasaklar nelerdir, hangi yasaklar kalkıyor? 2020 normalleşme takvimine göre 1 Haziran’da nereler açılıyor? İşte açılacak olan yerler
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