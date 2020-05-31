Gittigidiyor Çağrı Merkezi Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Kaç? Gittigidiyor Müşteri Hizmetleri İletişim

Gittigidiyor, 7/24 müşterilerine verdiği iletişim desteği ile her türlü soruna çözüm bulmayı hedefler. Müşteri memnuniyetine verdiği önem ile dikkat çeken çevrimiçi alışveriş sitesi, her gün binlerce kullanıcı tarafından ziyaret edilmektedir. Alışverişleri esnasında sıkıntı yaşayan veya farklı bir konu hakkında bilgi almak isteyenler Gittigidiyor müşteri hizmetleri telefon numarası tuşlayabilirler. Gittigidiyor çağrı merkezi için tuşlayacağınız telefon numarası bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Gittigidiyor müşteri hizmetleri telefon numarası ve iletişim bilgileri burada.

Gittigidiyor Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Kaç?

Türkiye'nin en önde gelen alışveriş siteleri arasında yer almaktadır. Her gün binlerce kullanıcısına çevrimiçi alışveriş yapma imkânı tanıyan Gittigidiyor, müşterilerinin memnuniyetine de oldukça önem vermektedir. Gittigidiyor iletişim bilgileri de birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alır.

Gittigidiyor müşteri temsilcisine ulaşmak için 0850 252 32 29 telefon numarasını tuşlayabilirsiniz. Gittigidiyor ile iletişime geçmenin bir diğer yolu ise mail adresidir. Mail adresi üzerinden de her türlü soru ve şikâyetlerinizi yöneltebilirsiniz.

gittigidiyor@hs05.kep.tr

Gittigidiyor Adres Bilgileri

My Office İş Mrkz., Çiğdem Sk., No: 1/14, 34746 Barbaros Mah., Ataşehir, İstanbul

GİTTİGİDİYOR HAKKINDA

Gittigidiyor, Türkiye'nin ilk çevrimiçi pazaryeridir. 23 milyon katılı kullanıcısı bulunan ve sunduğu kaliteli hizmet ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gittigidiyor, her geçen gün ise bu rakamı yükseltmektedir. Avantajları fiyatlar ile milyonlarca ürüne ev sahipliği yapar. GittiGidiyor, ödemeleri %100 güvence altına alan ödeme-onay sistemi "Sıfır Risk" kullanır. GittiGidiyor, Great Place to Work tarafından belirlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri-2018 listesinde 1'inci olmuştur.

N11 Çağrı Merkezi Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Kaç?

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