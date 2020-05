Milyonlar izledi

Uçuş ağını 2020 itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar genişleten Türk Hava Yolları (THY), Türkçe ve diğer dillerde yayınlanan videolarla farklı coğrafyalara hitap ediyor. THY'nin sosyal medya kanallarındaki resmi hesaplarda yayınlanan videolar, salgın nedeniyle uçuşlara ara verilen dönemde de izlendi. Spor, sanat ve sinema dünyasından ünlü isimlerin oynadığı reklam filmlerinin yanı sıra özel günlerde hazırlanan duygusal, heyecanlı ve sıra dışı videolar da sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Daha önce Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman'ın oynadığı, Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) finali Super Bowl'da ilk kez gösterime giren THY'nin reklam filmi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi ile ABD'li ünlü basketçi Kobe Bryant'ın oynadığı "Kobe vs. Messi: Shootout", Youtube'da en çok izlenen videolar arasında ilk 5'e girdi. THY'nin 14 Kasım 2014'te izleyicilerin beğenisine sunduğu bir diğer reklam filmi "Drogba vs. Messi: #EpicFood", çeşitli platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlendi.Koronavirüs salgının başladığı andan itibaren gerekli önlemleri alarak seferleri kademeli olarak durduran THY, bu süreçte havacılık sevgisi, tutkusu ve uçuşlara duyulan özlemi hazırladığı videolarla anlattı. Bu kapsamda, "#BirlikteBaşaracağız" sloganıyla hazırlanan video, 8 Nisan'da THY'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Birliktelik duygusunu güçlü tutmak amacıyla "Gökyüzüne her baktığınızda bizi orada hissedeceksiniz" mesajıyla yayınlanan, dünyanın dört bir yanında uçan THY uçaklarının karaya gölgesinin düştüğü görüntülerin yer aldığı video, sosyal paylaşım siteleri ile Youtube'da binlerce kez izlendi.THY, Türkiye'deki bayramların coşku ve anlamını da özel videolarla anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında icra edilen "TK1920" sefer sayılı özel uçuş, canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden yüz binlerce kişi tarafından da takip edildi. İç Anadolu Bölgesi semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızın çizildiği radar görüntülerini takip eden vatandaşlar, sosyal medyada #AyYıldızGöklerde, #23Nisan, #TK1920 etiketleriyle özel sefere ilişkin duygularını ve düşüncelerini dile getirdi.THY'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a "TK1919" sefer sayısı ile icra edilen uçuşu tarihe geçti. Özel uçuş için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturanların sayısı 9 milyonu aştı. Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı. AA