Türkiye'de corona virüs ne zaman bitecek? Ünlü profesörden son dakika açıklaması: "İlk vaka sayısından 180 gün sonra..."

Ülkemizde corona virüs ne zaman bitecek? Bu soru son günlerde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilim insanlarının bu konuyla ilgili çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 23 Nisan'da pik noktasını yaşadığımızı ifade eden Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, 23 Nisan'dan sonra düşüşe geçen salgının bitiş süresi hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. DHA'ya konuşan Prof. Dr. Tank, yapılan simülasyon çalışmasına göre salgının ilk başladığı 11 Mart'tan 180 gün sonra yok olacağını ifade etti.

Türkiye'nin koronavirüs salgınında 'pik' noktasını gördüğünü ve artık sönümlenme aşamasına geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Tank, sönümlenme aşamasının uçağın piste inmek için alçaldığı sürece benzediğini söyledi. Prof. Dr. Tank, "Biz pik noktasını 23 Nisan olarak görmüştük. Türkiye çok uzun bir müddet tırmanış aşamasındaydı, 23 Nisan'dan sonra artık yavaş yavaş yatay seyre geçti, 'plato' denilen seyre geçti ve 21 Mayıs'tan itibaren de sönümlenme aşaması başladı. Yani uçak artık teker koyma yolunda ilerliyor. Tabii ki bu bir süreç, aşağı doğru iniyor. Bu süreçte bütün bu tahminler mevcut koşulların geçerliği altında devam ediyor. Ama iniş aşamasında herhangi bir türbülansa yakalanmamak için kişisel önlemlerimizi en üst düzeyde tutmamız gerekiyor" dedi.