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ürünler yeniden Cuma günü raflarda! BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ürünler kataloğu yayınlandı! Bir süredir aktüel ürünlerini Çarşamba günleri getiren market zinciri resmi internet sayfasından yayınladığı katalog ile yeniden eski uygulamaya döndüğünü vatandaşlara duyurmuş oldu. Her hafta birbirinden farklı kaliteli ürünleri uygun fiyata mağazalarında satışa sunun BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ilk gününde daha birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yayınlanan 5 Haziran kataloğunda göre; Dijitsu uydu alıcılı televizyon, philips elektrikli süpürge, sensör sistemli otomatik sıvı sabunluk, çeyizlik eşyalar gibi birçok ürünle müşterilerini memnun edecek. 5 Haziran BİM aktüel katalogda neler var? Sorusu araştırılıyor. Haberimizin devamından tüm kataloğa ulaşabilir görsellerin üstüne tıklayarak yakından inceleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 1.6.2020 10:19 ABONE OL
BİM aktüel ürünler yeniden Cuma günü raflarda! BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Her hafta cuma günü satışa çıkarılan BİM aktüel ürünleri bu haftada tüketiciler için merak konusu oldu. Raflarda yerini alan uygun fiyata indirimli ürünler BİM aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile vatandaşla paylaşılıyor. Bu hafta özellikle Dijitsu televizyon ve elektirkli süpürge en çok dikkat çeken teknoloji ürünleri arasında yer alıyor. Normal şartlarda her hafta cuma günü raflardaki yerini alan BİM aktüel ürünleri, sokağa çıkma yasağı öncesi olası bir yoğunluğu önlemek için geçtiğimiz haftalarda erkene alınmıştı. Ancak market zinciri yeniden ürünlerini 5 Haziran itibarıyla yani Cuma günü yenileyeceğini duyurdu. Peki, yeni BİM 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi indirimli fırsatlar mevcut? İşte detaylar…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BÜYÜK FIRSATLARLA GELİYOR! 5 HAZİRAN 2020

BİM aktüel ürünler listesine bu hafta yok yok! Her Cuma birbirinden güzel indirimleri müşterilerine sunan markette bu hafta Ramazan ayına özel fırsatlar yer aldı. Haberimizde, 5 Haziran BİM indirimli ürünler kataloğuna ulaşabilir, bütçenize uygun alışveriş yapabilirisiniz.

İşte haftanın kataloğu…

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BİM aktüel ürünler yeniden Cuma günü raflarda! BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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