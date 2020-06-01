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Evlilik vaadiyle kandırılan şahıs binlerce lirasından oldu

'nun Taşköprü ilçesinde ikamet eden 65 yaşında bir kişi internetten tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı. Kadının yakınları olduğunu iddia ettikleri iki kişi tarafından yağmalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.6.2020 13:22 ABONE OL
Evlilik vaadiyle kandırılan şahıs binlerce lirasından oldu

Alınan bilgiye göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki A.I. internet üzerinden tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı. Kadın'ın akrabaları olduklarını iddia eden 2 kişi mağdurun Kastamonu Taşköprü'de ki evine gelerek mağdurdan evlilik masrafları adı altında 23.500 TL para ile 13 adet Cumhuriyet altını ve 2 adet cep telefonunu alarak mağdur A.I.'nın evinden ayrıldı. Yaşananların ardından mağdur A.I. hiç bir şekilde evlenmek istediği kadına ulaşamayınca durumu jandarma haber verdi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin titiziz çalışması sonucu yağma olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile aranan F.Y. ile A.Ç. Yozgat ilinde yakalanarak Kastamonu'ya getirildi. Zanlılar Jandarma'da ki işlemlerinin ardından yağma ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Evlilik vaadiyle kandırılan şahıs binlerce lirasından oldu
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