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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi belli oldu! İşte telafi eğitimi yapılacağı tarih…

HABERİ: ? belli oldu! İşte telafi eğitimi yapılacağı tarih…

Türkiye’de corona virüs nedeniyle, önce okullar bir hafta tatil edilmiş ardından da uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Salgınla mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili aratmaları da milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu noktada Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada hakkında bilgi ve konuya son noktayı koydu. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı da telafi eğitimleri hakkındaki detayları açıkladı. Peki, 2020 ? Telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 1.6.2020 08:52 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi belli oldu! İşte telafi eğitimi yapılacağı tarih…

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve velileri ? sorusu ile ilgili araştırmaları yapıyor. Bilindiği üzere ülkemizde koronavirüs görülmesi üzerine, alınan tedbirler kapsamında okulların uzaktan eğitim vermesine karar verilmişti. 2 ayı aşkın bir süredir kapalı okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, hakkında bilgi verdi ve konuya son noktayı koydu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze ve telafi eğitimleri hakkında duyuru yapıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YÜZ YÜZE VE TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu hakkında şu açıklamayı yaptı:

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SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi belli oldu! İşte telafi eğitimi yapılacağı tarih…
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