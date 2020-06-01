SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi belli oldu! İşte telafi eğitimi yapılacağı tarih…

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve velileri okullar ne zaman açılacak? sorusu ile ilgili son dakika araştırmaları yapıyor. Bilindiği üzere ülkemizde koronavirüs görülmesi üzerine, alınan tedbirler kapsamında okulların uzaktan eğitim vermesine karar verilmişti. 2 ayı aşkın bir süredir kapalı okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, okulların açılma tarihi hakkında bilgi verdi ve konuya son noktayı koydu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze ve telafi eğitimleri hakkında duyuru yapıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YÜZ YÜZE VE TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu hakkında şu açıklamayı yaptı: