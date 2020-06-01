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SON DAKİKA HABERİ | olacak mı, kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Haftanın ilk gününde milyonlar var mı? sorusuna ait son dakika gelişmelerini takip etmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir özellikle hafta sonları uygulanan bu kısıtlama ile salgının yayılım hızını azaltmak amaçlanıyordu. Ülkemizdeki vaka sayılarında düşüş yaşanması ve bir nevi kontrol altına alınması nedeniyle ise şimdilerde normalleşme sürecinin adımları atılmaya başlandı. Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren başlayan kısıtlamalar kontrollü olarak kaldırılıyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? sorusu ise sabah saatlerinden itibaren tüm 'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. İşte 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı ve tüm son dakika gelişmeleri haberimizde…

Giriş Tarihi: 1.6.2020 10:05 Son Güncelleme: 1.6.2020 10:05 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanan ve toplamda 48 saat süren kısıtlamanın sona ermesiyle beraber haftanın ilk gününde normalleşme adımları da atılmaya başlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hizmet veremeyen birçok kurumun 1 Haziran sonrası normalleşme adımları ile beraber açılması beklenirken öte yandan haftasonları uygulanan kısıtlamaların devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere uzun bir süredir Cumartesi Pazar günleri ve resmi tatillerde dışarı çıkma kısıtlaması uygulanmakta ve bu uygulama ile ise salgının yayılımını azaltmak amaçlanıyordu. Peki, bu var mı? hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ülkemizde salgın sürecinde normalleşme adımlarının atılması ile beraber birçok kısıtlamanın da 1 Haziran sonrası kalkacağı biliniyordu. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşmekte olan kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Son kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Peki, hafta sonu 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaldırıldı mı?

İşte detaylar…

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SON DAKİKA HABERİ | 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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