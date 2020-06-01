SON DAKİKA HABERİ | 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanan ve toplamda 48 saat süren kısıtlamanın sona ermesiyle beraber haftanın ilk gününde normalleşme adımları da atılmaya başlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hizmet veremeyen birçok kurumun 1 Haziran sonrası normalleşme adımları ile beraber açılması beklenirken öte yandan haftasonları uygulanan kısıtlamaların devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere uzun bir süredir Cumartesi Pazar günleri ve resmi tatillerde dışarı çıkma kısıtlaması uygulanmakta ve bu uygulama ile ise salgının yayılımını azaltmak amaçlanıyordu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ülkemizde salgın sürecinde normalleşme adımlarının atılması ile beraber birçok kısıtlamanın da 1 Haziran sonrası kalkacağı biliniyordu. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşmekte olan kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Son kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Peki, hafta sonu 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaldırıldı mı?

İşte detaylar…