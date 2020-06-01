Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 1 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ve MPİ sıralı tam liste BURADA…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan, her gün oynanabilen ve sayılı şekilde oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango'da 1 Haziran 2020 Pazartesi günü çekilişi ile bugünün şanslı numaraları şans oyunu severlerce merak edilerek arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda 1 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılan çekiliş için bilet alan şans oyunu severler biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek adına kazandıran numaralar için Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyorlar. Peki, Süper Piyango 1 Haziran çekilişi yapıldı mı, şanslı numaralar açıklandı mı? İşte Milli Piyango 1 Haziran "Süper Piyango çekiliş sonuçları", bilet sorgulama ve MPİ sıralı tam liste…

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

İşte günün şanslı numaraları…