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kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi! Merkez Bizmişen, Yemişlik ve Yazıhan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi amacıyla oluşturulan 100 bin konut projesi kapsamında 1 Haziran 2020 yani bugün Merkez Bizmişen 2. Etap, Yemişlik ve Yazıhan kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteği ile başlatılan sosyal konut projesine 2. Etap, Yemişlik ve Malatya bölgeleri adına başvuruda bulunan vatandaşların sabah saatlerinden itibaren gündem maddesi haline gelen kuralar 10.00 itibarıyla çekilmeye başladı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; TOKİ Elazığ Merkez Bizmişen 2. Etap, Yemişlik ve kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Elazığ Merkez Bizmişen 2. Etap, Yemişlik ve Malatya Yazıhan kura çekimi canlı yayın izle!

Giriş Tarihi: 1.6.2020 14:50 ABONE OL
TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi! Elazığ Merkez Bizmişen, Yemişlik ve Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Bugün gerçekleşecek olan Merkez Bizmişen 2. Etap, Yemişlik ve Yazıhan kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor. Binlerce vatandaş heyecanla açıklanacak sonuçları beklerken öte yandan çekiliş canlı yayın halinde Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesapları üzerinden vatandaşlar ile naklen yayınlanıyor. Bununla beraber çekiliş sona erdikten sonra ev çıkan isimler liste halinde vatandaşlarla paylaşılıyor. Buna göre; 2. Etap, Yemişlik ve TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 27 Mayıs TOKİ kura sonuçları sorgulama ve isim listesi haberimizde!

TOKİ ELAZIĞ VE MALATYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Elazığ Merkez Bizmişen 2. Etap, Yemişlik ve Malatya Yazıhan kura çekimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak olan çekiliş sonuçlarına ilgi sürüyor. Haberimizin içerisinden TOKİ kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz...

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TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi! Elazığ Merkez Bizmişen, Yemişlik ve Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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