TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi! Elazığ Merkez Bizmişen, Yemişlik ve Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Bugün gerçekleşecek olan Elazığ Merkez Bizmişen 2. Etap, Yemişlik ve Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor. Binlerce vatandaş heyecanla açıklanacak sonuçları beklerken öte yandan çekiliş canlı yayın halinde Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesapları üzerinden vatandaşlar ile naklen yayınlanıyor. Bununla beraber çekiliş sona erdikten sonra ev çıkan isimler liste halinde vatandaşlarla paylaşılıyor. Buna göre; Elazığ Merkez Bizmişen 2. Etap, Yemişlik ve Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 27 Mayıs TOKİ kura sonuçları sorgulama ve isim listesi haberimizde!

TOKİ ELAZIĞ VE MALATYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Elazığ Merkez Bizmişen 2. Etap, Yemişlik ve Malatya Yazıhan kura çekimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak olan çekiliş sonuçlarına ilgi sürüyor. Haberimizin içerisinden TOKİ kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz...