Uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı ortak çalışmada şahısların üzerinden 13,7 gram kubar essar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı; ikametinde yapılan aramada 1,55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.A.(20) ve G.Y. (25) emniyetteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. B.A. serbest bırakılırken, G.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.