Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında kendine yer buluyor. Virüs ile mücadele de atılan adımlar neticesinde Türkiye'de corona virüs salgını büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda bulunuyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri toplanacak ve Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ise sabah saatlerinden itibaren Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle yeniden toplanacak.

FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.