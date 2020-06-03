Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Türkiye’de corona virüs salgını ile ilgili mücadele devam ederken, 1 Haziran itibariyle gündelik hayatta normalleşme adımları tam anlamıyla hayata geçirilmiş, işyerleri, işletmeler gibi pek çok yer açılmıştı. Hal böyleyken gün içerisinde virüs ile mücadelede Bilim Kurulu Toplantıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yapılacak olan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 3.6.2020 09:45 ABONE OL
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında kendine yer buluyor. Virüs ile mücadele de atılan adımlar neticesinde Türkiye'de corona virüs salgını büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda bulunuyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri toplanacak ve Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ise sabah saatlerinden itibaren Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle yeniden toplanacak.

FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA