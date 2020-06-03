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Gazoz koleksiyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 ABONE OL
Gazoz koleksiyonu
Kayserili esnaf Atilla Yıldız, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen farklı markalara ait 270 gazozu bir araya getirerek koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunu işyerinde sergileyen Yıldız, üretimi devam eden gazozlardan müşterilerin içebildiğini belirtti. Talas ilçesinde bulunan kafeteryada gazoz köşesi oluşturan Atilla Yıldız, Türkiye'nin tüm gazozlarını toplayarak koleksiyon haline getirdi. Şuana kadar 54 ilde ve ilçelerinde üretilen 270 dolu gazozu bir araya getiren Yıldız, 30'a yakın gazoz markasını da temin etmesi halinde Türkiye'nin en büyük gazoz koleksiyonuna sahip olacağını söyledi.
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Gazoz koleksiyonu
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