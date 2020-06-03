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'da "dur" ihtarına uymayan panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü yakalandı

'da bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 'nda ters yönde ilerleyen panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 07:45 Son Güncelleme: 3.6.2020 07:48 ABONE OL
İstanbul'da dur ihtarına uymayan panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü yakalandı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde görev yapan bekçilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 34 PG 4766 plakalı panelvan sürücüsü, aracın içindeki 5 kişiyle, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin bir süre kovaladığı araç, Ziya Gökalp Mahallesi'nde hareket halindeki başka bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle patlayan lastiklerle panelvanı tekrar hareket ettiren sürücü, Kuzey Marmara Otoyolu'na ters yönden girerek trafikte tehlikeye yol açtı.

Bir süre ters yönde ilerleyen araç, polis ekiplerince durduruldu. Panelvan içerisinde bulunan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, 2'si yaya olarak kaçtı.

Araç içerisinde yapılan aramada, plaka ve hırsızlık amacıyla kullanılacağı değerlendirilen levye, keski gibi aletler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü yakalandı
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