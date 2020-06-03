Kredi kartı yapılandırma 2020: Kredi kartı borcu yapılandırma ve taksitlendirme hesaplama nasıl yapılır?

Ülkemizde çok fazla kullanılmaya başlanan kredi kartı bizim zor günlerimizde bize yardımcı olmaktadır. Nakit kullanım araçlarından en çok kullanılanı kredi kartı olmaktadır. Bir alışverişinizde, limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartları aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı bankalar tarafından bir nevi nakit para yerine geçen kullanışlı ve daha güvenli bir karttır. Nakit paranız olmadığı zaman kredi kartı ile işleminiz gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kredi kartları sadece ödeme yapmak için değil ayrıca nakit avans işlemi sayesinde, nakit paraya ihtiyacınız olduğu zaman da kredi kartınız ile belli faiz oranları karşılığında para çekimi yapabilirsiniz. Kredi kartı kullanalar ödemelerini yapmadıkları zaman bazı zor durumlar yaşayabilirler. Bu sebeple ödemelerinizi tam zamanında gerçekleştirmeye özen gösteriniz. Kredi kartı kullanan vatandaşlar, kredi borçlarını zamanında ödemedikleri zaman bazı borçlar meydana gelmektedir. Bu borçları nasıl ödeyebileceklerini bilmek istiyorlar. Kredi kartı yapılandırma kaç kez yapılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Yapılandırılan kredi kartı kapatılır mı? İşte detaylar.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA NASIL HESAPLANIR?

Ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan, banka aracılığı ile sahip olunan kredi kartları hemen hemen her aile tarafından kullanılmaktadır. Kredi kartları alışverişlerde tüketiciye pek çok avantajı bulunsa da bunun yanı sıra yanlış bir şekilde bilinçsiz kullanımında borç, ödenemeyecek seviyelere ulaşabilmektedir. Ay sonunda ödenmesi gereken kredi borcu ödenmediği zaman birikmeler oluşmaktadır. Bunun üzerine birken borcunuza faiz de binmektedir. Bu sebep ile vatandaşlar kredi kartı borçlarının genellikle asgari tutarını ödemektedirler. Borcunuz artık ödenmeyecek bir duruma geldiği zaman bankalar tarafından size sunulmuş olan yapılandırma ve taksit seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Kredi kartı borcu yapılandırmasını, dilerlerse banka şubelerinden veya cep telefonundan müşteri hizmetlerini arayarak talep edebilirsiniz.

Kredi borç tavsiyesi birimine bağlı olan borcunuz, ödenmeyen 60 günün sonunda risk birimine teslim edilir. Bankanızın müşteri hizmetlerini aradığınız takdirde risk birimiyle görüşmek istediğinizi söylediğiniz takdirde sizi doğrudan yetkili kişiye bağlayacaklardır. Kredi kartı sorununuza kısa süre içerisinde çözüm bulacaklardır. Aramış olduğunuz bu birim, borcunu ödemeyen ve risk durumu bulunan, izlenmesi gereken binlerce banka müşterisi için açılmış olmaktadır. Kredi kartı yapılandırma hesabınızı günümüz teknolojisi ile internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Kredi tutarınızı, Kredi vadeniz, aylık ödeme tutarı ve ödenen taksit sayınızı yazarak kolay bir şekilden hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin; kredi kartı almış olduğunuz bankaya ait internet şubeciliğinden gerekli bilgileri girmiş olup hesaplama işleminizi yapabilirsiniz.

Kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA KAÇ KEZ YAPILIR?

Kredi kartı sahibi olan kişiler verilmiş olan limitin üstüne çıktıkları zaman ödemekte güçlük çekmektedirler. Bunun sonucunda bir miktar borç ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Almış oldukları kredi kartının ait olduğu bankaya giderek kendilerine sunulmuş olan yapılandırma işleminden faydalanarak ödeme işlemlerini kolaylaştırmak olurlar. Kredi kartı kullanıcıları, yapılandırma haklarının kaç kez olduğunu öğrenmek istiyorlar. Son zamanalar da çok fazla gündem olan bu konu hakkında 5 kez yapılandırma müjdesi verilmişti. Kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çeken kişilerden sadece kredi kartı borçlusu ile konut ve taşıt kredisi borçlusu da yararlanabilecektir. Ayrıca kart ve bireysel kredi borçluları, borcunu 5 kez yapılandırma haklarına sahip olacaktır.

KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL HESAPLANIR?

Kredi kartı kullanan kişiler, alışverişlerinde kullandıkları bu kartın belirtilmiş olan limitini ay sonuna kadar ödemedikleri takdirde birtakım borçlar ile karşı karşıya gelmektedirler. Kredi kartı kullanan vatandaşlar Tarafında kredi kartı taksitlendirme hakkında merak ettikleri birkaç soru bulunmaktadırlar. Bunlardan ilki kredi kartı borcu kaç taksitle yapılandırılır? Sorusu kredi kartı kullanan kişiler tarafından çokça gündeme gelmektedir. Şöyle diyebiliriz ki; Bankanız ile görüşerek yapılandırma talep edebilirsiniz. Kredi kartı borçları en fazla 12 ay vade ile yapılandırma işlemini yapabilirsiniz. Bu almış olduğunuz kredi kartı borcunuzu ödemek için ise ihtiyaç kredisi çekme talebinde bulunursanız ise 60 aya kadar vade söz konusu olabilmektedir. Bir diğer merak edilen sorulardan birisi ise kredi kartı yapılandırma kredi notunu düşürür mü? Sorusu olmaktadır. Bir yapılandırma işlemi yaptığınız zaman kredi notunuzda düşme olacaktır. Fakat bu durum aslında ödemelerinizi geciktirdiğinizden dolayıdır. Borçlarınızı düzenli bir şekilde ödediğiniz takdirde ise kredi notunuz yükselişe geçmektedir. Almış olduğunuz kredi kartına ait olan bankanın internet şubesinden kredi kartı borç taksitlendirme seçeneğine tıklayarak gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmiş olduğunuz takdirde hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi kartı borç yapılandırma işlemleri yapan bankaların sunmuş olduğu kolaylıklar aşağıdaki gibidir;

YAPILANDIRILAN KREDİ KARTI KAPATILIR MI?

Bankaların insanların hayatlarını kolaylaştırabilmeleri adına sunmuş oldukları kredi kartı sayesinden belirli bir limit ile istedikleri her şeye bir kart ile satın alabilmektedirler. Hem güvenceli hem de ekonomik yönü bulunduğu için avantajlı gelmektedir. Bilinçsiz bir şekilde kullanımı sonucu elbette ki ödeme zorluğu da bulunmaktadır. Bankalar bunu düşünerek de kredi kartı kullanıcıları için yapılandırma hakkı tanımıştır. Yapılandırma yapan kişilerde 72 aylık yapılandırma sonucu kredi kartları kullanıma kapatılmaktadır. Kredi kartı kullanıcıları tarafından merak edilen konulardan birside kredi kartı yapılandırma sonrası kart açılır mı? Ödeme süreci bittikten sonra kişinin ödeme sürecindeki istikrarına bağlı olarak kredi kartları kullanıma kapatılabilir veya yahut da kullanıma devam izni verilebilmektedir.

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirme: Kredi kartı hesap kesim tarihi nedir, nasıl değiştirilir?