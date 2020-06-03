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yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY yurt dışı uçuş planı belli oldu mu? Yurt dışı uçuş serbestliği gelecek ülkeler

Türkiye’de corona virüs ile mücadele devam ederken, normalleşme adımları kapsamında pek çok işletme 1 Haziran tarihiyle birlikte faaliyete başladılar. Bu noktada ’nin yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının ne zaman başlayacağı konusu da vatandaşlar arasında merak konusu oluyor. Peki, THY yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında yolcuların seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek. İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 3.6.2020 11:31 ABONE OL
THY yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY yurt dışı uçuş planı belli oldu mu? Yurt dışı uçuş serbestliği gelecek ülkeler

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye corona virüs ile mücadele kapsamında aldığı etkili önlemlerle virüsle mücadele de önemli yol kat eden ülkeler arasında yer alıyor. Bu noktada, salgın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, merak edilen hususlar arasında ' yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?' sorusu yer alıyor. THY, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında yolcuların seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

YENİDEN PLANLANDI

Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.

Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

THY, yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.

Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

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THY yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY yurt dışı uçuş planı belli oldu mu? Yurt dışı uçuş serbestliği gelecek ülkeler
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