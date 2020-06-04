4 Haziran bugün A101 aktüel ürünler raflarda yerini alıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen Perşembe günlerinin vazgeçilmezi A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın indirimli ürünlerinde; Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, Regal Büro Tipi Buzdolabı haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Hem ekonomik hem de ürün çeşitliliğin fazla olduğu market zincirini gün içerisinde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Buna göre; haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte 4 Haziran A101 aktüel ürünler listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 HAZİRAN PERŞEMBE

Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz.