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4 Haziran bugün aktüel ürünler raflarda yerini alıyor! kataloğunda neler var?

Bu haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri bugün yani 4 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak. Her üründen çeşitliliğin olduğu ve pek çok üründe indirimin yaşandığı market zinciri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu haftanın kataloğunda; teknoloji, aksesuar, züccaciye ve mobilya alanında indirimler yer alırken avantajlı ve kaliteli ürünler satın almak isteyen vatandaşlar market zincirini gün içerisinde ziyaret edebilirler. Buna göre; kataloğunda haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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4 Haziran bugün A101 aktüel ürünler raflarda yerini alıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen Perşembe günlerinin vazgeçilmezi A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın indirimli ürünlerinde; Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, Regal Büro Tipi Buzdolabı haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Hem ekonomik hem de ürün çeşitliliğin fazla olduğu market zincirini gün içerisinde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Buna göre; haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte 4 Haziran A101 aktüel ürünler listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 HAZİRAN PERŞEMBE

Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz.

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4 Haziran bugün A101 aktüel ürünler raflarda yerini alıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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