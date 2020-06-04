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Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış saatleri! Garanti, Ziraat, , Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu hafta içi bu kurumlarda işlemleri olan vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasındaki yerini almaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok kurumun çalışma saatleri üzerinde yapılan değişikliklerin ardından Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararı ile bazı bankaların çalışma saatleri kısaltılmıştı. Finansal ihtiyaç ve işlemler için Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi gibi birçok mesai saatlerinin ne durumda olduğu merak ediliyor. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren haftanın üçüncü gününde merak edilen bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte tüm bu sorularınızın güncel yanıtı…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 09:11 Son Güncelleme: 4.6.2020 09:14 ABONE OL
Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış saatleri! Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

Ülkemizde salgın nedeniyle birçok kurumun çalışma saatlerinde değişimler olurken vatandaşlar gün içerisinde "Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu araştırılıyor. Bankalar Birliği bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar da çalışma saatleri üzerinde değişikliğe gittiğini açıklamıştı. Bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar ise 2020 güncel çalışma saatleri araştırmasını sürdürüyor. Ülkemizde corona virüsü önlemleri tüm hızıyla devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara erişebilirsiniz… Buna göre, bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor, kaça kadar açık? Haberimizin içerisinden , Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bazı üzerinde yapılan değişiklikler oldu. Bu kapsamda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.

Haberimizin devamından tüm bankaların güncel çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz…

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Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış saatleri! Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?
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