Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Emlak Konut kampanya fiyatları ne kadar, şartları neler? Emlak Konut konut kredisi kampanya detayları ve projeleri

kampanya fiyatları ne kadar, şartları neler? ve projeleri

kampanya fiyatları ne kadar, şartları neler? sorusu vatandaşlar tarafından son günlerin en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. Kamu bankaları tarafından yapılan faiz indiriminin ardından ev almak isteyen pek çok kişi fırsatları araştırmaya başladı. Bu noktada, Emlak Konut GYO bünyesinde kampanyaya katılan inşaat firmaları, , Ankara, Denizli, Kocaeli, İzmir, Niğde ve Konya’da yapılan projelerdeki konutları kampanya dâhilinde satışa sunacaklar. Peki, , şartları neler? İşte Emlak konut kredisi kampanya detayları ve projeleri…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 16:40 ABONE OL
Emlak Konut kampanya fiyatları ne kadar, şartları neler? Emlak Konut konut kredisi kampanya detayları ve projeleri

Emlak Konut konut kredisi kampanyaları ve projeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Kamu bankalarının ev kredilerinde yaptığı büyük indirim sonrası 24 ay ödemesiz bir şekilde ev sahibi olma imkanı yakalan vatandaşlar projeler hakkında detayları merak ediyor. Emlak Konut projeleri ve fiyat bilgisi hakkında edinecekleri detaylı bilgi ile birlikte konut satın alma konusunda adım atacak olan vatandaşlar, proje detaylarını Emlak Konut GYO internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Haberimizin içerisinden Emlak konut konut kredisi kampanya detayları ve projeleri bulabilirsiniz..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlak Konut kampanya fiyatları ne kadar, şartları neler? Emlak Konut konut kredisi kampanya detayları ve projeleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA