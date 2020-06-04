Emlak Konut kampanya fiyatları ne kadar, şartları neler? Emlak Konut konut kredisi kampanya detayları ve projeleri

Emlak Konut konut kredisi kampanyaları ve projeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Kamu bankalarının ev kredilerinde yaptığı büyük indirim sonrası 24 ay ödemesiz bir şekilde ev sahibi olma imkanı yakalan vatandaşlar projeler hakkında detayları merak ediyor. Emlak Konut projeleri ve fiyat bilgisi hakkında edinecekleri detaylı bilgi ile birlikte konut satın alma konusunda adım atacak olan vatandaşlar, proje detaylarını Emlak Konut GYO internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

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