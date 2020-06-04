Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? 2020 Market çalışma saatleri! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, MİGROS, BİM kaça kadar açık?

Ülkemizde corona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu marketler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Kısıtlamanın olduğu günlerde gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için market çalışma saatleri içerisinde alışverişlerini tamamlaması gerekiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme adımları atılmaya devam ederken sokağa çıkma yasağına yönelik ayrıntılar merak konusu oluyor. Peki hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketler saat kaça kadar açık? 2020 Market çalışma saatleri! İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinde yer alıyor.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması 6-7 Haziran tarihlerinde olmak üzere toplamda 48 saat sürecek. İçişleri Bakanlığı 6- 7 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması için market çalışma saatlerine yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre; hafta sonu marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketler saat kaça kadar açık?