Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? 2020 Market çalışma saatleri! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, MİGROS, BİM kaça kadar açık?

mı, kapalı mı? ! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, , , BİM kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Salgınla mücadele kapsamında alınan kararla birlikte ‘’ mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar A101, , , File ve BİM market çalışma saatlerini araştırıyor. 6-7 Haziran’da iki günlük sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise işlerini şansa bırakmamak adına, bugün A101, BİM, ŞOK, FİLE ve Migros ? Sorusuna yanıt ararken konuya yönelik tüm bilgiler İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede yer aldı. Buna göre; Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, MİGROS, BİM kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 5.6.2020 02:19 Son Güncelleme: 5.6.2020 02:20 ABONE OL
Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? 2020 Market çalışma saatleri! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, MİGROS, BİM kaça kadar açık?

Ülkemizde corona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda mı sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Kısıtlamanın olduğu günlerde gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için market çalışma saatleri içerisinde alışverişlerini tamamlaması gerekiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme adımları atılmaya devam ederken sokağa çıkma yasağına yönelik ayrıntılar merak konusu oluyor. Peki hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, , FİLE, ve Carrefour marketler saat kaça kadar açık? ! İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinde yer alıyor.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması 6-7 Haziran tarihlerinde olmak üzere toplamda 48 saat sürecek. İçişleri Bakanlığı 6- 7 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması için market çalışma saatlerine yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre; hafta sonu marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketler saat kaça kadar açık?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? 2020 Market çalışma saatleri! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, MİGROS, BİM kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA