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'da havaya rastgele ateş açan kişi tutuklandı

'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.6.2020 20:04 Son Güncelleme: 4.6.2020 20:08 ABONE OL
Malatya'da havaya rastgele ateş açan kişi tutuklandı

Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi.

Ömür K., adı öğrenilemeyen husumetlisinin, inşaat malzemesi sattığı iş yerine tüfekle ateş etti.

Cadde üzerinde sağa sola yürüyen Ömür K. araçların geçişine de izin vermedi.

Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Evinin balkonundan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

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Malatya'da havaya rastgele ateş açan kişi tutuklandı
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