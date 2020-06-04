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olan iller hangileri? sokağa çıkmanın yasak olduğu yerler nereler?

Ülkemizde sosyal hayatta yeni normal dönemde sokağa çıkmadan önce vatandaşlar olan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Türkiye corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal hayatta normalleşme adımlarına geçse de sokağa çıkmamaya dikkat ediyor. Özellikle bazı illerde uygulanan zorunlu maske uygulaması tedbirlerin en üst seviyede alındığı gösteriyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Market, hastane veya eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri merak ediyor. Buna göre; hangileri? ? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu yerler nereler?

Giriş Tarihi: 4.6.2020 18:40 ABONE OL
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu yerler nereler?

Koronavirüsle topyekün mücadele kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmamaya özen gösteriliyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla birlikte olan iller hangileri? Sorusuna yanıt aranıyor. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarına geçilirken açılan yerlerde maske takma zorunluluğu devam ediyor. İl Hıfzısıhha Kuralları çerçevesinde kendi şehirlerinde oluşan korana virüs tablosuna göre maske takılması zorunlu illere her gün bir yenisi ekleniyor. Bazı illerimizde uygulanan maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise para cezası uygulanıyor. Buna göre; hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu yerler nereler? ?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarıyla birlikte maskesiz sokağa çıkmamaya özen gösteriliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgede maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu yerlere her gün bir yenisi ekleniyor. Salgınla mücadelede tedbirleri elden bırakmak istemeyen vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri tek tek araştırıyor. Buna göre; maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu yerler nereler?
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