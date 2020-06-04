Koronavirüsle topyekün mücadele kapsamında vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmamaya özen gösteriliyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla birlikte maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Sorusuna yanıt aranıyor. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarına geçilirken açılan yerlerde maske takma zorunluluğu devam ediyor. İl Hıfzısıhha Kuralları çerçevesinde kendi şehirlerinde oluşan korana virüs tablosuna göre maske takılması zorunlu illere her gün bir yenisi ekleniyor. Bazı illerimizde uygulanan maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise para cezası uygulanıyor. Buna göre; Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu yerler nereler? Hangi illerde maske takmak zorunlu?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarıyla birlikte maskesiz sokağa çıkmamaya özen gösteriliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgede maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu yerlere her gün bir yenisi ekleniyor. Salgınla mücadelede tedbirleri elden bırakmak istemeyen vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri tek tek araştırıyor. Buna göre; maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?