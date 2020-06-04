SON DAKİKA HABER: 15 ilde 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca duyurdu! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı son olarak 14 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde uygulanmıştı. Geçtiğimiz hafta uygulanan yasağın ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar da, yetililerin peş peşe açıklamaları ile netleşmiş oldu. Corona virüsü vaka sayısı artış hızında kayda değer bir oranda düşüş yaşandıktan sonra 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci başlamıştı. Takvimin açıklanmasının ardından vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle 6-7 Haziran yani bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu gündemde. Haberimizde, yapılan son resmi açıklamalara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı yer alıyor.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sosyal hayatta normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkmasını önlemek ve bu sayede sosyal izolasyon sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama hangi illerde olacak?

BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

3 Haziran tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesiyle birlikte Bakan Koca hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca açıklamasında; ''İllerdeki vaka durumuna göre çeşitli kararlar alınabilir'' dedi. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar belli olacak. Haberimizde sokağa çıkma yasağı İle ilgili son dakika gelişmeleri yer alıyor.

Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak ne zaman bitecek?