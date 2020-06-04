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Üç yaşındaki ’da mucize kurtuluşu gerçekleştirdi! Anneannesinin hayatını böyle kurtardı...

haberler... ’da 3 yaşındaki kız çocuğunun anneannesini kurtarma hikayesi gündemin en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı. Dünyanın konuştuğu biri haline gelen 3 yaşındaki aniden fenalaşan anneannesinin hastaneye zamanında yetiştirilmesini sağlayarak hayatını kurtardı. Anne , yaptığı açıklamada, her ne kadar çocukların telefondan uzak tutulması tavsiye edilse de ilk yardım için temel kullanımın öğretilmesinin gerekliliğine işaret ederek, "Dilara olmasaydı annem ölmüş olabilirdi." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada konuşulan bu olayın ardından hastane çalışanları Dilara’ya hediye verdi. İşte konuya dair son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 19:45 Son Güncelleme: 4.6.2020 19:48 ABONE OL
Üç yaşındaki Dilara Finlandiya’da mucize kurtuluşu gerçekleştirdi! Anneannesinin hayatını böyle kurtardı...

Üç yaşındaki , anneannesinin hayatını kurtardı, kahraman oldu! 'dan gelen haberine göre Abdullah ve Finlandiyalı çiftinin kızı olan ve ebeveynlerinin işi nedeniyle gündüzleri anneannesi ile kalan Dilara, aniden fenalaşan anneannesinin hastaneye zamanında yetiştirilmesini sağlayarak hayatını kurtardı. Dilara'ya mucizevi kurtuluş sebebiyle sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Anne Erja Gergin yaptığı en son açıklamada, her ne kadar çocukların telefondan uzak tutulması tavsiye edilse de ilk yardım için temel kullanımın öğretilmesinin gerekliliğine işaret ederek, "Dilara olmasaydı annem ölmüş olabilirdi." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

DÜNYANIN KONUŞTUĞU 3 YAŞINDAKİ DİLARA ANNEANESİNİN HAYATINI BÖYLE KURTARDI!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konyalı Abdullah ve Finlandiyalı Erja Gergin çiftinin kızı olan ve ebeveynlerinin işi nedeniyle gündüzleri anneannesi ile kalan Dilara, aniden fenalaşan anneannesinin hastaneye zamanında yetiştirilmesini sağlayarak hayatını kurtardı.

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Üç yaşındaki Dilara Finlandiya’da mucize kurtuluşu gerçekleştirdi! Anneannesinin hayatını böyle kurtardı...
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