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kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? Seyahat izni için uygulaması ile HES kodu alma ve başvuru ekranı burada!

Bu hafta başından itibaren atılmaya başlanan normalleşme planı adımla ile beraber seyahat izni niteliğine olan kodu nasıl alınıyor? Sorusu özellikle şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Tren, otobüs, uçak ve özel araç dahil olmak üzere seyahat edecek olan tüm vatandaşlara zorunlu kılınan bu kod kişilerin telefonlarına indirecekleri uygulaması ile temin ediliyor. Appstore veya Google play store'dan indirilebilecek olan bu uygulama koronavirüs salgını süresince birçok alanda kullanılabiliyor. Bu kod sayesinde vatandaşların corona virüs riski taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgilerin takibi yapılabiliyor. Buna göre; Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte HES kodu alma ekranı ve konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamalarının detayları…

Giriş Tarihi: 5.6.2020 11:28 ABONE OL
HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? Seyahat izni için Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ve başvuru ekranı burada!

1 Haziran tarihinden itibaren kaldırılan seyahat yasağının ardından vatandaşlar yoğun şekilde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine başladı. Bu kapsamda yolculuğa çıkmadan önce mutlaka temin edilmesi gereken kodu nasıl alınıyor? Sorusu da gündem maddeleri arasında yerini aldı. Akıllı telefonlara indirilecek olan uygulaması üzerinden kişinin kendisine ait olan kodu indirmesi mümkün kılınırken öte yandan bu kod uçak, otobüs, özel araç gibi tüm seferlerde gerekli kılınacak. Buna göre; Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? Gibi konularda yanıt arayan birçok soru bulunuyor. Durumla ilgili olarak tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre; HES kodu nedir, nasıl alınır? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar ve son dakika açıklamalarının detayları…

HES KODU ALMA NASIL YAPILIR, SEYAHAT İZNİ KODU NE İŞE YARAR?

Vatandaşların koronavirüs riskinin takibinin yapılacağı HES kodu yurt içi ve yurt dışı seyahat etmek isteyen herkesin alması zorunlu kılınan bir kod olarak duyurulmuştu. Bu kodun teminini sağlamak ise oldukça basit. AppStore, Google Play Store gibi mobil mağazalardan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Seyahat edebilmenizi sağlayacak olan bu kod sonrasında SMS olarak kişinin telefon numarasına gönderilmektedir.

İşte detaylar…

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HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? Seyahat izni için Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ve başvuru ekranı burada!
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