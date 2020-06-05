HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? Seyahat izni için Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ve başvuru ekranı burada!

1 Haziran tarihinden itibaren kaldırılan seyahat yasağının ardından vatandaşlar yoğun şekilde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine başladı. Bu kapsamda yolculuğa çıkmadan önce mutlaka temin edilmesi gereken HES kodu nasıl alınıyor? Sorusu da gündem maddeleri arasında yerini aldı. Akıllı telefonlara indirilecek olan Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kişinin kendisine ait olan kodu indirmesi mümkün kılınırken öte yandan bu kod uçak, otobüs, özel araç gibi tüm seferlerde gerekli kılınacak. Buna göre; Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? Gibi konularda yanıt arayan birçok soru bulunuyor. Durumla ilgili olarak tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre; HES kodu nedir, nasıl alınır? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar ve son dakika açıklamalarının detayları…

HES KODU ALMA NASIL YAPILIR, SEYAHAT İZNİ KODU NE İŞE YARAR?

Vatandaşların koronavirüs riskinin takibinin yapılacağı HES kodu yurt içi ve yurt dışı seyahat etmek isteyen herkesin alması zorunlu kılınan bir kod olarak duyurulmuştu. Bu kodun teminini sağlamak ise oldukça basit. AppStore, Google Play Store gibi mobil mağazalardan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Seyahat edebilmenizi sağlayacak olan bu kod sonrasında SMS olarak kişinin telefon numarasına gönderilmektedir.

İşte detaylar…