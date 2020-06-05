Siyanürlü katil akıllı çıktı

İzmir'de anne ve babasını siyanürlü şerbetle öldüren ve daha önce şizofren teşhisi konan üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın (22) cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda Kalkan'ın düşünce ve algı bozukluğunun olmadığı muhakeme yeteneğinin olduğu belirtildi. Herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği de raporda yer aldı. Mahmut Can Kalkan, İzmir'de internetten sipariş ettiği siyanürden hazırladığı şerbetle annesi Fatma Kalkan (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (46) öldürmüştü.Katil zanlısının kardeşi 17 yaşındaki Emircan Kalkan, "Abimin hasta olduğunu düşünmüyorum. Eğer hasta olduğuna dair teşhis konursa serbest kalma olasılığı var. Eğer serbest kalırsa biz asla evimize kabul etmeyiz. Beni büyük psikolojik sıkıntıların içine soktu" demişti.