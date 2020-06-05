Uzaktan eğitim dersleri artacak

Pandemi süresince uzaktan eğitim dersleri uygulanan yükseköğretimde yeni bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) uzaktan eğitimle verilebilecek ders sayısını kalıcı olarak artırmaya karar verdi. Üniversitelerde yüz yüze ve uzaktan eğitimle harmanlanmış karma eğitim uygulamasına başlanacak. Daha önce en fazla yüzde 30 olan uzaktan eğitim ders oranı yüzde 40'a çıkarıldı. Üniversiteler artık derslerin en az yüzde 10, en fazla yüzde 40'ını uzaktan eğitimle verebilecek. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeydeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz uygulamayla geçebilecekler" dedi.Uzaktan öğretim ile verilecek derslerin her bir dönem bazında olması veya bütün programa yayılması ile eş zamanlı verilip verilmemesi hususlarındaki kararlar üniversitelere ait olacak. Peki bu karar öğrencileri nasıl etkileyecek? Örneğin uluslararası ilişkiler bölümü 1'inci sınıfta okuyan bir öğrenci mezun olabilmek için toplam 50 ders alıyor. Bu derslerin en fazla 20'si uzaktan eğitimle sağlanabilecek. Saraç, senato kararı alan ve uygulayan devlet üniversitelerine, uzaktan eğitim merkezlerinde görevlendirilmek üzere ek kadro tahsisi de yapılacağını açıkladı.