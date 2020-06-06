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Son dakika: Fenomen lüks oteli karıştırdı... Kimliğini vermek istemeyince olanlar oldu!

Fenomen isim , konaklamak için gittiği ’taki lüks otelde kimlik ibraz etmek istemedi. Otel müdürü Kılınç’ın teklifini kabul etmeyince, taraflar arasında tartışma çıktı.

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Giriş Tarihi: 6.6.2020 15:35 Son Güncelleme: 6.6.2020 15:49 ABONE OL
Son dakika: Fenomen Alp Kılınç lüks oteli karıştırdı... Kimliğini vermek istemeyince olanlar oldu!

Ünlü fenomen Alp Kılınç, geçtiğimiz aylarda iddiaya göre hakkındaki bir davada ifade vermek için Gaziantep'ten İstanbul'a geldi. Avukatı Görkem Büyükgövez ile buluşan Alp, ilerleyen saatlerde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks D. otele konaklamak için gitti.

KİMLİKSİZ KONAKLAMAK İSTEDİ

Yine iddiaya göre ünlü fenomen otelde kimlik ibraz etmeden konaklamak istedi. Resepsiyonistin durumu otel müdürüne iletmesi üzerine müdür Hasan B., Kılınç'ın teklifini kabul edemeyeceğini söyledi. Alp Kılınç ve avukatı Görkem Büyükgövez ile otel yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Yaşanana tartışmada taraflar arasında hakaret içerikli sözler sarf edildi. Olayla ilgili polis imdat hattını arayarak yardım isteyen otelin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK ÇIKTI

İfadeleri alınan Alp Kılınç ve avukatı, kimseye hakaret etmediklerini aksine hakarete uğradıklarını belirtti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada otel müdürü Hasan B.'nin hakarete uğradığına dair resepsiyonist tanıklık yaptı. Savcılık, otel çalışanın da meydana gelen tartışmada taraf olduğunu bu nedenle tanıklık sıfatının kabul edilmediğini belirtip, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

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Son dakika: Fenomen Alp Kılınç lüks oteli karıştırdı... Kimliğini vermek istemeyince olanlar oldu!
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