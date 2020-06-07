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Oynadığı aksiyon ve macera filmleriyle ünlenen ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda , kaç yaşında, ? soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. 1960 yılında, babasının iş nedeniyle Avustralya'ya seyahat etmesi nedeniyle China Drama Academy adını taşıyan yatılı bir okula gönderilen Chan, bu okulda geçirdiği zaman dilimi içerisinde akrobasi ve dövüş sanatları eğitimi aldı ve ünlü oyuncu bu günlerde ilk sinema deneyimlerini yaşamaya başladı. Peki, Jackie Chan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.6.2020 02:54 ABONE OL
Jackie Chan kimdir? Ünlü oyuncu Jackie Chan kaç yaşında, nereli?

Aksiyon ve macera filmlerinin usta oyuncusu Jackie Chan ile ilgili detaylar yoğun şekilde merak edilerek Jackie Chan kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinde araştırılmaya yoğun şekilde devam ediliyor. İlk sinema deneyimini, henüz sekiz yaşındayken rol aldığı Big and Little Wong Tin Bar ile yaşayan Chan, bir süre aksiyon filmlerinde ufak rollerde sahne aldıktan sonra, 17 yaşındayken Bruce Lee'nin de rol aldığı Enter the Dragonadlı sinema filminde dublör olarak çalıştı. Jackie Chan kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler diğer tüm detayları içeriğimizde bulabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

JACKIE CHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Jackie Chan (ya da doğum adıyla Chan Kong Sang), 7 Mart 1954tarihinde, Charles ve Lee Lee Chan çiftinin oğlu olarak Victoria Peak,Hong Kong'da dünyaya geldi. Ailesinin Fransız Başkonsolosluğu'nda çalışması nedeniyle hayatının ilk beş yılını konsolosluk sınırlarında geçiren Chan, Nah-Hwa İlkokulu'nda bir yıl eğitim gördükten sonra başarısızlığı nedeniyle bu okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

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Jackie Chan kimdir? Ünlü oyuncu Jackie Chan kaç yaşında, nereli?
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