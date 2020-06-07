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| Bugün var mı? 7 Haziran var mı, devam ediyor mu?

Bugün hafta sonu var mı? Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde belli tarihlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Salgına karşı önlem ve tedbir paketleri arasında yer alan kısıtlamalarda öncelik vatandaşların sağlığı korumak, vaka ve ölü sayısında artış yaşanmamasını sağlamak oluyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde 6-7 Haziran hafta sonu için 14 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere yasak ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklaması ile sokağa çıkma yasağı kararının iptal edildiği duyurdu. İşte konuya yönelik son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 7.6.2020 07:32 Son Güncelleme: 7.6.2020 07:32 ABONE OL
SON DAKİKA | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, devam ediyor mu?

Bugün var mı? 7 Haziran Pazar var mı, devam ediyor mu? Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında genellikle Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de 6-7 Haziran hafta sonunu kapsayacak şekilde yasak ilan edilmişti. 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile vatandaşlardan gelen talep üzerine yasak kararı iptal edildi. Hal böyle olunca konuya yönelik ayrıntıları da merak edilmeye başlandı.

7 HAZİRAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

6-7 Haziran günleri sokağa çıkma yasağı iptal edildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamaları...

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SON DAKİKA | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, devam ediyor mu?
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