65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Türkiye'de corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgınla mücadelede oynanan etkin rol neticesinde virüs büyük ölçüde kontrol altına alınırken, 1 Haziran itibariyle gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu noktada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği merak konusu oluyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaldırılacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasakları bulunan ve haftanın belli gün ve saatinde dışarı çıkabilme hakları olan 65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günleri dışarı çıkıyor. Yine yaşlılarımızın saat 14.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkma izinleri bulunuyor.