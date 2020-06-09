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dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Türkiye’de corona virüs ile mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Virüs nedeniyle büyük risk altında olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız sadece Pazar günleri belirli saatlerde dışarı çıkabiliyorlar. Öte yandan 65 yaş üstü yaşlıların, izin günlerinin iki güne çıkarılması ile ilgili geçtiğimiz hafta yapılan MYK toplantısında görüşmeler gerçekleştirildiği belirtiliyor. Peki, ne zaman, kaldırılacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 10:03 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Türkiye'de corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgınla mücadelede oynanan etkin rol neticesinde virüs büyük ölçüde kontrol altına alınırken, 1 Haziran itibariyle gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu noktada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği merak konusu oluyor. Peki, ne zaman, kaldırılacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasakları bulunan ve haftanın belli gün ve saatinde dışarı çıkabilme hakları olan 65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günleri dışarı çıkıyor. Yine yaşlılarımızın saat 14.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkma izinleri bulunuyor.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?
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