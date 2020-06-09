Babalar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü 2020 hangi güne denk geliyor?

Haziran ayına girmemizle birlikte Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ülkemizde her yıl aynı tarihlerde kutlanan bu özel günde çocuklar babaları için en anlamlı hediye seçeneklerini araştırırken bugünün tarihini merak ediyor. İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan bugünün geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Buna göre; Babalar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 2020 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2020 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 Haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü yaklaşıyor. Bu sene Babalar Günü kutlamaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Birçok kişi Babalar Günü için babasına hediyeler alacak ve onlara güzel bir gün geçirtmeye çalışacak. Peki Babalar Günü ne zaman?