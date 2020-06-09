Eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokak'ta dün sabah saatlerinde 5 çocuk annesi Hatice Çelik, 24 yıllık kocası Veysi Çelik ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştılar. Tartışmanın ardından kadın sokağa çıktı. Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında kadına ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı. Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Hatice Çelik ise hayatını kaybetti. Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı.Olay anına tanık olan çiftin oğlu İ. Çelik, annesinin başında beklerken polislere "Babam ve annem tartıştılar. Annem gitmek istedi. O sırada babam av tüfeğiyle 4-5 el ateş etti" dedi.