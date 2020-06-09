Evlilik kredisi nedir? Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu nereye yapılır, şartları nelerdir?

Yeni evlenecek çiftler yuva kurmaya hazırlanırken ayrıca gelinliği, düğün mekânı, çeyizi, yatak odası, beyaz eşyası derken bazı evlilik masrafları maddi açıdan zorlayabilir. Tüm bu masrafları ödemek için yeterli maddi imkânı bulunmayan çiftler soluğu kredi çekmeden yana düşünmektedirler. Bankalar tarafından yeni evlenecek çiftlere özel sunduğu kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Araştırmaya başlamadan önce evlilik kredisine dair detaylara yer verdiğimiz yazımıza göz gezdirebilirsiniz. Evlilik kredisi şartları ve nereye başvurulur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Evlilik kredisi hesaplama ve evlilik kredisi veren bankalar hangileridir? İşte detaylar.

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Yeni evlenecek çiçeğe burnunda çiftler, evlilik hazırlığı yaparken birtakım masrafları da göz ününde bulundurmaları gerekmektedir. Bu düğün masraflarını ödemek için bankalar tarafından evlenecek çiftlere özel kredi verilmektedir. Evlilik kredisi başvurusu yapmak için bu kredi desteğini birçok banka, ihtiyaç kredisi adıyla vermektedir. Ayrıca ihtiyaç kredisinin yanı sıra evlilik ya da düğün kredisi adıyla, ayrıca destek uygulaması bulunan bankalar mevcuttur. Bu bankalara başvurunuza yaparak bu krediden yararlanabilirsiniz.

2020 Kredi hesaplama: Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Kredi başvurusu için genel olarak bankaların istediği belgeler şu şekildedir:

•Evlilik kredisinden faydalanmak için öncelikle nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

•Gelir beyan belgesi almanız gerekiyor.

•Bir iş yerinden belirli bir ücret karşılığı çalışanlar için son maaş bordrosunun fotokopisi

•Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi

•Emekli olanlar için maaş cüzdanlarının fotokopisi

•Kira geliri bulunan kişiler için, varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi

•Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olarak işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve başvuranın ismine düzenlenmiş bir fatura aslı olması gerekmektedir.

•3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi

•Ve ayrıca son olarak bankalar tarafından bunlar ek olarak bazı belgeler, kefil ya da teminat gösterilmesi istenebilmektedir. Alınan kredi geri ödemesi boyunca, kredilendirilen kişiye hayat sigortası yapılabilmektedir

Kredi kartı yapılandırma 2020: Kredi kartı borcu yapılandırma ve taksitlendirme hesaplama nasıl yapılır?

EVLİLİK KREDİSİ HESAPLAMA

Son zamanlarda oldukça yaygın bir şekilde hemen hemen her evlenen çift tarafından yoğun bir talep artışı görünen evlilik kredisi ile düğün masraflarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu krediden yararlanabilmek için öncelikle belgelenebilir bir gelirinizin olması gerekmektedir. Belirli bir geliriniz olduktan sonra evlilik kredisi veren bankaya kredi başvurunuzu internet üzerinden veya şube üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Tüm şartlar uygun görüldüğü vakit bu krediyi almış olursunuz. Evlilik kredisi alacağınız bankanın özellikle ne kadar faiz oranı eklediğine dikkat ediniz. Çünkü faiz oranına göre hesaplama işleminiz yapılır. Vade, faiz ve maliyetinize göre krediniz hesaplanmış olur.

EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR

Evlenmeyi düşünen çiftlere; Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, ING Bank, TEB, Finansbank gibi birçok bankadan, evlenmeden önce ihtiyaç kredisi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca; Yapı Kredi, Akbank gibi bankalar da evlilik ya da düğün evlilik kredisi seçeneği sunan bankalardan olmaktadır. Bu şekilde masraflarınızdan kurtulabilme imkânı bulursunuz.

Konut kredisi yapılandırma hesaplama 2020! Konut kredisi yapılandırma yapan bankalar hangileri, faiz oranı kaç?