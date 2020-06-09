Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

İslam alemi için mübarek Ramazan Bayramı buruk geçmişti. Corona virüs salgını nedeniyle bayramı evde geçiren vatandaşlar, Kurban Bayramı için şimdiden plan yapmaya başladılar. Tatil planlarını yaparken öncelikle bayram günlerini merak eden vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtına ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı takvim ile bu önemli tarihi açıkladı.

İşte detaylar;