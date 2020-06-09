Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

ne zaman? 2020 , hangi ayda idrak edilecek?

Müslümanların iki dini bayramından biri olan ’na gelmemize artık sayılı günler kaldı. Bu yıl mücadele içinde bulunduğumuz corona virüs nedeniyle vatandaşlar Ramazan Bayramı’nı evde geçirmişlerdi. Normalleşme sürecine geçmemiz ile birlikte Kurban Bayramı için tatil planları yapılmaya başlandı. Peki, bu yıl ? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 12:57 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

İslam alemi için mübarek Ramazan Bayramı buruk geçmişti. Corona virüs salgını nedeniyle bayramı evde geçiren vatandaşlar, Kurban Bayramı için şimdiden plan yapmaya başladılar. Tatil planlarını yaparken öncelikle bayram günlerini merak eden vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtına ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı takvim ile bu önemli tarihi açıkladı.

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA